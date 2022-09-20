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Продолжаются работы по восстановлению сгоревших лесных массивов

Продолжаются работы по восстановлению сгоревших лесных массивов С пострадавших от пожаров территорий лесного фонда Шабранского, Сиязянского, Губинского, Хачмазского, Габалинского, Огузского, Закатальского районов организованные бригады вывозят высохшие, упавшие деревья и обгоревшие кустарники.
Экология
20 сентября 2022 г. 12:51
Продолжаются работы по восстановлению сгоревших лесных массивов

С пострадавших от пожаров территорий лесного фонда Шабранского, Сиязянского, Губинского, Хачмазского, Габалинского, Огузского, Закатальского районов организованные бригады вывозят высохшие, упавшие деревья и обгоревшие кустарники.

Как сообщил Report официальный представитель Службы развития лесов Джаббар Гарибов, на приведенных в готовность сгоревших участках в осенний лесовосстановительный сезон будут проводиться мероприятия по лесовосстановлению с использованием саженцев и семян кавказского граба, ясеня обыкновенного, клена, дуба длиннолистного, бука восточного.

По его словам, поскольку природа обладает свойством самовосстановления, на некоторых из сгоревших лесных массивов наблюдается естественный процесс восстановления.

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