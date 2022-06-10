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Природный феномен Ла-Нинья может продлиться до следующего года

Природный феномен Ла-Нинья может продлиться до следующего года Природный феномен Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, с высокой долей вероятности (70%) продлится до августа 2022 года, а в Северном полушарии, возможно, даже до зимы.
Экология
10 июня 2022 г. 20:49
Природный феномен Ла-Нинья может продлиться до следующего года

Природный феномен Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, с высокой долей вероятности (70%) продлится до августа 2022 года, а в Северном полушарии, возможно, даже до зимы.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила сегодня Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Как сообщила женевская штаб-квартира ВМО, "с высокой вероятностью нынешнее затянувшееся явление Ла-Нинья, которое повлияло на температуру и характер осадков, а также усугубило засуху и наводнения в различных частях мира, продлится по меньшей мере до августа и, возможно, до осени и начала зимы в Северном полушарии". Прогноз "до августа" имеет вероятность в 70%, а "до сентября" - 50-60%. Однако согласно некоторым долгосрочным прогнозам, Ла-Нинья может сохраниться также в 2023 году, констатировали эксперты.

Нынешнее явление Ла-Нинья продолжается с сентября 2020 года. В январе и феврале текущего года оно несколько ослабло, однако в марте вновь усилилось.

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