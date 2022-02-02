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Прибывающих на охоту иностранцев поделят на три категории

Прибывающих на охоту иностранцев поделят на три категории Иностранных граждан, приезжающих в Азербайджан на охоту, будут относить к трем разным категориям.
Экология
2 февраля 2022 г. 13:22
Прибывающих на охоту иностранцев поделят на три категории

Иностранных граждан, приезжающих в Азербайджан на охоту, будут относить к трем разным категориям.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанской ассоциации природного и охотничьего туризма Рамин Заманов.

По его словам, планируется создать зеленую, желтую и красную зоны: "В зеленую зону попадет первая категория иностранцев, получившие лицензию на охоту и не нарушивших никаких правил. В желтую зону будут отнесены граждане иностранных государств, допустившие определенные правонарушения во время охоты, в красную зону - злостные нарушители".

Р.Заманов добавил, что в отношении попавших в красную зону иностранцев будут приняты серьезные меры: "Для этого мы намерены тесно сотрудничать с международными организациями. Мы сможем узнавать о приезде граждан из красного списка, как только они попадут в нашу страну".

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