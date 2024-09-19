При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой проведена очередная акция по посадке деревьев

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" 19 сентября была проведена акция по высадке деревьев на территории, расположенной на

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" 19 сентября была проведена акция по высадке деревьев на территории, расположенной на пересечении улиц Мамеда Араза и Моллы Джумы в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report , нынешняя акция с участием волонтеров IDEA была организована на 7 гектарах. В ходе акции было посажено 200 эльдарских сосен и проведены соответствующие благоустроительные работы. Для эффективного полива деревьев и предотвращения потери воды на указанной территории предусмотрено использование системы капельного орошения.

Сегодня в нашей столице воздушный слой загрязняется отходами, образующимися при работе автомобильного транспорта, производственной и потребительской деятельности, пыль и другие посторонние вещества в воздухе наносят вред здоровью человека и всему экологическому балансу. Создание лесополосы и озеленительные мероприятия положительно влияют на восстановление экологического баланса и повышение качества воздуха.

Общественное объединение IDEA регулярной организацией таких экологических акций привлекает внимание людей, особенно молодого поколения, к важности охраны окружающей среды и призывает их к совместной деятельности в борьбе с экологическими проблемами. Граждане при столкновении со случаями незаконной вырубки деревьев могут представить информацию и свои предложения в IDEA через горячую линию 1113 с городских или мобильных телефонов.

Отметим, что горячая линия и мобильная группа "1113 - Скорая помощь природе" были созданы в 2014 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках программы "Нет вырубке деревьев!". До сих пор были приняты меры на основании тысяч жалоб, поступивших от граждан на указанную "горячую линию".