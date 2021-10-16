Прогноз погоды на воскресенье

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами ожидается дождь.

Будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем – 21-23° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 20-22° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

На Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером местами вероятны дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью – 2-7°, днем – 8-13° тепла.