Президент Всемирного банка призвал удвоить усилия в сфере климата

Новый президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга считает, что кредитно-финансового институту требуется удвоить усилия при реализации программ в сфере климата и развития.

Новый президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга считает, что кредитно-финансового институту требуется удвоить усилия при реализации программ в сфере климата и развития.

Как передает Report, об этом говорится в его обращении к сотрудникам, выдержки из которого опубликовали СМИ, включая агентство Reuters и газету The New York Times.

"Текущий момент является чрезвычайно важным для человечества и планеты. Группу ВБ просят играть ведущую роль, удвоить усилия в сфере развития и климата, добиваться новых результатов", - отметил Банга, вступивший в должность в пятницу. По его словам, выполнение этих задач потребует "приложения всех сил".

Банга также подчеркнул: "Реализация наших амбиций потребует от нас эволюции, максимального увеличения ресурсов и выработки новых подходов, творческого мышления, взвешенного риска и установления новых партнерских связей с гражданским обществом и международными институтами".

Предыдущего руководителя ВБ Дэвида Мэлпаса ранее неоднократно подвергали жесткой критике активисты природоохранных организаций. Одним из поводов для этого стало то, что Мэлпас в сентябре 2022 года на вопрос о том, считает ли он, что причиной изменения климата является использование ископаемого топлива, ответил: "Я даже не знаю. Я не ученый". В связи с этим некоторые видные активисты обратились к Мэлпасу с призывом уйти со своей должности. Они также заявили, что ВБ под руководством Мэлпаса не уделяет достаточного внимания мерам по противодействию изменению климата.