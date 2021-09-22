Президент утвердил состав Наблюдательного совета ОАО Təmiz Şəhər

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ОАО Təmiz Şəhər ("Чистый город") в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу и регулировании ряда вопросов, вытекающих из этого, внесении поправок в распоряжение президента Азербайджанской Республики № 2983 от 6 августа 2008 года "О совершенствовании управления бытовыми отходами".
Как сообщает Report, согласно поправке ОАО Təmiz Şəhər, указанное в списке, утвержденном частью 1 Указа президента Азербайджанской Республики от 5 ноября 2020 года № 1174 "Об обеспечении деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга", было передано в управление холдингу.
Утвержден следующий состав Наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета:
Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Члены наблюдательного совета
Самед Баширли - советник министра экономики Азербайджанской Республики
Анар Новрузов - заместитель генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга.