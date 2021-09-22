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Президент утвердил состав Наблюдательного совета ОАО Təmiz Şəhər

Президент утвердил состав Наблюдательного совета ОАО Təmiz Şəhər Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ОАО Təmiz Şəhər ("Чистый город") в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу и регулировании ряда вопросов, вытекающих из этого, внесении поправок в распоряжение президента Азербайджанской
Экология
22 сентября 2021 г. 16:32
Президент утвердил состав Наблюдательного совета ОАО Təmiz Şəhər
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о передаче ОАО Təmiz Şəhər ("Чистый город") в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу и регулировании ряда вопросов, вытекающих из этого, внесении поправок в распоряжение президента Азербайджанской Республики № 2983 от 6 августа 2008 года "О совершенствовании управления бытовыми отходами".

Как сообщает Report, согласно поправке ОАО Təmiz Şəhər, указанное в списке, утвержденном частью 1 Указа президента Азербайджанской Республики от 5 ноября 2020 года № 1174 "Об обеспечении деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга", было передано в управление холдингу.

Утвержден следующий состав Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Члены наблюдательного совета

Самед Баширли - советник министра экономики Азербайджанской Республики

Анар Новрузов - заместитель генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга.

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Версия на азербайджанском языке “Təmiz Şəhər” İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilib, Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

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