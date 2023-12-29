Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН (COP) представляет собой значительную международную арену для согласования совместных усилий по решению проблемы климатического кризиса.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН (COP) представляет собой очень важную международную арену для согласования усилий по решению проблемы климатического кризиса, в объединении стран-участниц в разработке стратегий по его преодолению.

Об этом Report заявил президент кенийского НПО Consortium of Grassroots по защите окружающей среды Элиуд Эмери.

"Государства рассматривают выполнение общепринятых рекомендаций. Они проводят аудит или опрос с целью оценки правовых рамок и инструментов, принимаемых на конференции, а также необходимых действий для обеспечения эффективности реализации принятых конвенций. Все усилия направлены на ликвидацию последствий изменения климата с основным акцентом на мерах адаптации и смягчения последствий, основанных на проведенных исследованиях, которые также подтверждают свою эффективность", - сказал он.

Президент кенийского НПО напомнил, что значимость COP и ее деятельность по борьбе с изменением климата проявляются в трех ключевых областях.

"Первая направлена на понимание, как ограничить ежегодное повышение глобальной температуры не выше 1,5 градусов по Цельсию. Во-вторых, необходимо разработать механизмы финансирования для поддержки уязвимых сообществ по адаптации к последствиям изменения климата. И, наконец, не менее важной является цель достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году", - подчеркнул Элиуд Эмери.

Он отметил, что несмотря на множество противоречий между странами-участницами, недавняя конференция в Дубае имела и положительный момент. Почти все страны мира согласились отказаться к 2050 году от ископаемого топлива как основного фактора изменения климата, и это первое подобное соглашение, достигнутое за последние 28 лет международных переговоров по климату и COP.

"Это стало первым случаем достижения подобного соглашения за последние 28 лет международных переговоров по климату. В рамках COP28 также были приняты некоторые решения, включая активацию новых механизмов финансирования, таких как Фонд "ущерба и потерь". Решение было принято консенсусом всеми сторонами, включая Индию. С момента принятия решения сумма в размере 700 млн долларов США была согласована и объявлена несколькими странами, а Кения, из которой я родом, является одним из бенефициаров среди других 23 государств в Африке", - добавил президент кенийского НПО.