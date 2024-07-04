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Президент Монголии: Климатические изменения наносят значительный ущерб природе и человечеству

Президент Монголии: Климатические изменения наносят значительный ущерб природе и человечеству Изменение климата, глобальное потепление, засухи и наводнения наносят значительный ущерб природе и человечеству, а деградация окружающей среды ощущается сильнее, чем когда-либо.
Экология
4 июля 2024 г. 16:42
Президент Монголии: Климатические изменения наносят значительный ущерб природе и человечеству

Изменение климата, глобальное потепление, засухи и наводнения наносят значительный ущерб природе и человечеству, а деградация окружающей среды ощущается сильнее, чем когда-либо.

Как передает Report, об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в Астане.

Он отметил, что участие и сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) крайне необходимы для расширения взаимодействия, направленного на снижение риска от стихийных бедствий.

"С целью смягчения последствий изменения климата, уменьшения глобального опустынивания и деградации земель, а также увеличения поглощения парниковых эффектов Монголия успешно реализует национальное движение "Миллиард деревьев". В этих рамках мы выступаем за решение и развитие всестороннего сотрудничества со странами-участницами ШОС", - сказал он.

Хурэлсух отметил, что в 2026 году Монголия примет 17-ю сессию Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

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