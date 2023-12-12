Президент Ильхам Алиев: Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата

Азербайджан последовательно поддерживает глобальные действия по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своем официальном аккаунте в социальной сети X публикацией в связи с проведением в нашей стране в будущем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP 29.

Report представляет публикацию:

"Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата и принимает меры, связанные с энергетической эффективностью. Чистая окружающая среда и зеленое развитие являются нашими национальными приоритетами. Возобновляемая энергия набирает обороты в Азербайджане.

Предстоящее проведение в 2024 году 29-й сессии Конференции сторон по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP 29) исходит из нашей твердой решимости внести вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата. Выражаю искреннюю благодарность всем странам за ценную поддержку кандидатуры Азербайджана. Мы не пожалеем усилий, чтобы сделать COP 29 успешным событием.

Благодарю шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, Президента Объединенных Арабских Эмиратов, за отличную организацию COP 28 UAE и с нетерпением жду совместной работы по продвижению деятельности в области климата".