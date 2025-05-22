Президент COP29 призвал страны присоединиться к декларации по водным ресурсам

Президент СОР29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Невском международном экологическом конгрессе призвал всех присоединиться к Декларации о климатических действиях в области водных ресурсов (Declaration on Water for Climate Action), принятой на COP29.
Как сообщает Report об этом говорится в публикации председательства COP29 в соцсети X.
В информации отмечается, что Мухтар Бабаев являлся модератором сессии по региональному сотрудничеству, посвященной решению проблемы снижения уровня воды в Каспийском море.
At the Nevsky International Ecological Congress, the COP29 President moderated a session on regional cooperation to address declining water levels in the Caspian Sea. During the discussion, he invited everyone to join the COP29 Presidency’s Water for Climate Action Declaration… pic.twitter.com/VN9yE7TCCB