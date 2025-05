Президент COP29 призвал страны присоединиться к декларации по водным ресурсам

Президент СОР29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Невском международном экологическом конгрессе призвал всех присоединиться к Декларации о климатических действиях в области водных ресурсов (Declaration on Water for Climate Action), принятой на COP29.

Как сообщает Report об этом говорится в публикации председательства COP29 в соцсети X.

В информации отмечается, что Мухтар Бабаев являлся модератором сессии по региональному сотрудничеству, посвященной решению проблемы снижения уровня воды в Каспийском море.