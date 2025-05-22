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Президент COP29 призвал страны присоединиться к декларации по водным ресурсам

Президент COP29 призвал страны присоединиться к декларации по водным ресурсам Президент COP29 призвал страны присоединиться к декларации по водным ресурсам
Экология
22 мая 2025 г. 15:46
Президент COP29 призвал страны присоединиться к декларации по водным ресурсам

Президент СОР29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Невском международном экологическом конгрессе призвал всех присоединиться к Декларации о климатических действиях в области водных ресурсов (Declaration on Water for Climate Action), принятой на COP29.

Как сообщает Report об этом говорится в публикации председательства COP29 в соцсети X.

В информации отмечается, что Мухтар Бабаев являлся модератором сессии по региональному сотрудничеству, посвященной решению проблемы снижения уровня воды в Каспийском море.

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Версия на английском языке COP29 President calls for global endorsement of Declaration on Water for Climate Action

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