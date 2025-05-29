Президент COP29: Азербайджан и Бразилия объединяют усилия в подготовке к COP30

Президент COP29: Азербайджан и Бразилия объединяют усилия в подготовке к COP30

Председательство COP29 активно организует мероприятия и инициирует обсуждение ряда ключевых вопросов в тесном сотрудничестве с Бразилией и секретариатом Конвенции в рамках подготовки к COP30 в Бразилии.

Об этом, отвечая на вопрос казахстанского бюро Report, заявил журналистам представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Говоря о сотрудничестве с Бразилией, мы [команда COP29] активно готовимся к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30). Вплоть до ноября месяца этого года председательство в COP находится у Азербайджана. Соответственно, очень много мероприятий, очень много вопросов, которые мы совместно с бразильской стороной и с секретариатом конвенции совместно проводим", - отметил М.Бабаев.

Он также сообщил, что во многих странах мира имеет место тенденция, когда проявляется определенный скептицизм к международному процессу по климату.

"И сейчас мы работаем надо тем, чтобы мобилизовать все страны, чтобы все мы были едины во мнении о том, что климатические изменения несут риски. Человечество должно вкладываться, чтобы не только смягчить последствия климата, но и уметь их предупреждать", - добавил Мухтар Бабаев.