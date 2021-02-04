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Президент: 54 тыс. гектаров наших лесов разграблены и проданы руководством Армении

Президент: 54 тыс. гектаров наших лесов разграблены и проданы руководством Армении Спутниковое изображение создает для нас дополнительные возможности
Экология
4 февраля 2021 г. 14:51
Президент: 54 тыс. гектаров наших лесов разграблены и проданы руководством Армении
Ильхам Алиев
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"Мы должны эффективно пользоваться спутниковыми изображениями. Спутниковое изображение создает для нас дополнительные возможности и в период войны и, разумеется, в поствоенный период при восстановительных работах".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 4 февраля, принимая в видеоформате Вугара Сулейманова в связи с его назначением на должность председателя Правления Агентства по разминированию.

"Именно посредством спутников мы смогли определить объем разгромленных армянами лесов и сейчас подтверждаем это на местах. 54 тыс. гектаров наших лесов вырублены, разграблены и проданы руководством Армении. Спутниковые изображения также отображают места, наиболее загрязненные минами. Поэтому мы должны рационально воспользоваться и этими возможностями".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Meşələrimizin 54 min hektarı Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən qırılıb, talan edilib və satılıb"

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