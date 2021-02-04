Президент: 54 тыс. гектаров наших лесов разграблены и проданы руководством Армении

Спутниковое изображение создает для нас дополнительные возможности

"Мы должны эффективно пользоваться спутниковыми изображениями. Спутниковое изображение создает для нас дополнительные возможности и в период войны и, разумеется, в поствоенный период при восстановительных работах".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 4 февраля, принимая в видеоформате Вугара Сулейманова в связи с его назначением на должность председателя Правления Агентства по разминированию.

"Именно посредством спутников мы смогли определить объем разгромленных армянами лесов и сейчас подтверждаем это на местах. 54 тыс. гектаров наших лесов вырублены, разграблены и проданы руководством Армении. Спутниковые изображения также отображают места, наиболее загрязненные минами. Поэтому мы должны рационально воспользоваться и этими возможностями".