Пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов названа "Лучшим пресс-секретарем" - ФОТО

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты проведенного Сетью журналистов Азербайджана и исследовательской компанией ACT Azərbaycan опроса в рамках проекта "Служители прессе" ("Mətbuata xidmət edənlər").

Как сообщает Report, согласно проекту, участвующие в опросе пресс-секретари различных структур, определили лучших журналистов по 5 категориям (экономическая, политическая, социальная, культурная и спортивная журналистика). А журналисты из различных медиа-структур страны выбрали лучших, на их взгляд, пресс-секретарей по 2 направлениям (государственная и бизнес структура).

В опросе приняли участие 70 пресс-секретарей.

Пресс-секретари, отличившиеся в вопросе налаживания связей с медиа, были установлены на основе анкетного опроса, проведенного среди 100 журналистов.

Участвующие в опросе журналисты отдали предпочтение (по госсектору) пресс-секретарю министерства экологии и природных ресурсов Ираде Ибрагимовой.

В частном секторе победу одержала руководитель отдела корпоративной коммуникации компании Bakcell Сухейла Джафарова.