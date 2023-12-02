Премьер: Правительство Пакистана усилило амбиции по сокращению выбросов к 2030 году

Правительство Пакистана усилило свои амбиции по достижению цели сокращения выборов к 2030 году.

Правительство Пакистана усилило свои амбиции по достижению цели сокращения выбросов к 2030 году.

Как передает Report, об этом премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анваар-уль-Хак Какар заявил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Изменение климата - экзистенциальная угроза для человечества. В прошлом году Пакистан страдал от сильнейших наводнений. На конференции COP 27, проходящей в Глазго, мы усилили наши амбиции, представив пересмотренный национальный вклад", - сказал он.

По словам премьера, в этом году Пакистан представил всеобъемлющий национальный план по этому вопросу, а также запустил инициативу по заботе о климате и природе.