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Премьер: Правительство Пакистана усилило амбиции по сокращению выбросов к 2030 году

Премьер: Правительство Пакистана усилило амбиции по сокращению выбросов к 2030 году Правительство Пакистана усилило свои амбиции по достижению цели сокращения выборов к 2030 году.
Экология
2 декабря 2023 г. 14:20
Премьер: Правительство Пакистана усилило амбиции по сокращению выбросов к 2030 году

Правительство Пакистана усилило свои амбиции по достижению цели сокращения выбросов к 2030 году.

Как передает Report, об этом премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анваар-уль-Хак Какар заявил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Изменение климата - экзистенциальная угроза для человечества. В прошлом году Пакистан страдал от сильнейших наводнений. На конференции COP 27, проходящей в Глазго, мы усилили наши амбиции, представив пересмотренный национальный вклад", - сказал он.

По словам премьера, в этом году Пакистан представил всеобъемлющий национальный план по этому вопросу, а также запустил инициативу по заботе о климате и природе.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Pakistan tullantıları azaltmağa dair ambisiyalarını gücləndirib”

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