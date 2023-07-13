Премьер-министр назвал серьезным недостатком отсутствие мониторинга МЭПР в Союдлю с 2018 года

Премьер-министр Али Асадов назвал серьезным недостатком отсутствие с 2018 года Министерством экологии и природных ресурсов мониторинга в селе Союдлю Гедабекского района, где работает компания.

Премьер-министр Али Асадов назвал серьезным недостатком отсутствие с 2018 года Министерством экологии и природных ресурсов мониторинга в селе Союдлю Гедабекского района, где работает компания.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на втором заседании Комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

На заседании также было отмечено, что Министерство не выполняет должным образом функции государственного контроля, входящие в его компетенцию.