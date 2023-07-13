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Премьер-министр назвал серьезным недостатком отсутствие мониторинга МЭПР в Союдлю с 2018 года 

Премьер-министр назвал серьезным недостатком отсутствие мониторинга МЭПР в Союдлю с 2018 года  Премьер-министр Али Асадов назвал серьезным недостатком отсутствие с 2018 года Министерством экологии и природных ресурсов мониторинга в селе Союдлю Гедабекского района, где работает компания.
Экология
13 июля 2023 г. 21:14
Премьер-министр назвал серьезным недостатком отсутствие мониторинга МЭПР в Союдлю с 2018 года 

Премьер-министр Али Асадов назвал серьезным недостатком отсутствие с 2018 года Министерством экологии и природных ресурсов мониторинга в селе Союдлю Гедабекского района, где работает компания.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на втором заседании Комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

На заседании также было отмечено, что Министерство не выполняет должным образом функции государственного контроля, входящие в его компетенцию.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir ETSN-in Söyüdlüdə 2018-ci ildən bəri monitorinq aparmamasını ciddi nöqsan adlandırıb

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