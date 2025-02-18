Премьер Азербайджана: Экологическая ситуация на Каспии вызывает серьезное беспокойство

13:47

Текущее состояние экологии Каспийского моря вызывает серьезную обеспокоенность прикаспийских государств и требует единого подхода к решению экологических проблем.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на III Каспийском экономическом форуме в Тегеране.

"Вопрос обмеления Каспийского моря стал предметом всестороннего обсуждения на VI Каспийском саммите глав наших государств. Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания экспертной группы для изучения причин и поиска решений по предотвращению обмеления", - сказал Асадов.

Он выразил надежду, что все необходимые договоренности, которые позволят организовать первое заседание рабочей группы в Баку, будут вскоре завершены.