О нас
Report Georgia

Предупреждение в связи с изменением погодных условий

Предупреждение в связи с изменением погодных условий До полудня 24 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами ливневые дожди
Экология
22 августа 2020 г. 11:53
Предупреждение в связи с изменением погодных условий

Сделано предупреждение в связи с наблюдаемыми погодными условиями в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, до 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, ветер северо-западный с усилением до 18-23 м/с, временами до 25-30 м/с, вечером 22-го, ночью и утром 23-го августа местами на полуострове порывы ветра достигнут 32-35 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов по сравнению с прошлыми днями.

До полудня 24 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами ливневые дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град. Ветер западный с усилением до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, в отдельных местах порывы достигнут 30-35 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов. Водность рек может повыситься, в акватории некоторых горных рек Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные наводнения и сели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Лоту Гули убит в Турции
"Лоту Гули" убит в Турции
20 августа 2020 г. 08:05
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
Азербайджанец возглавил Билайн
Азербайджанец возглавил "Билайн"
19 августа 2020 г. 11:22
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
Как проверить недвижимость на «легальность»
Как проверить недвижимость на «легальность»
19 августа 2020 г. 09:31
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
20 августа 2020 г. 07:48
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим 
В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим 
21 августа 2020 г. 18:12

Последние новости

12:40
ООН поможет жителям Бейрута, которые остались без жилья Другие страны
12:28
"Бавария" заработает рекордную сумму по итогам выступления в Лиге чемпионов Футбол
12:08
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования Наука и образование
11:53
Предупреждение в связи с изменением погодных условий Экология
11:47
Израильский футболист приглашен в сборную Азербайджана Футбол
11:27
Браконьерам выписан крупный штраф за вылов рыбы Экология
11:15
В Грузии возросло число инфицированных COVID-19 В регионе
11:00
В Южной Корее могут ужесточить карантинные меры Другие страны
10:42
Азербайджанская нефть подешевела на 2% Энергетика
10:39
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы Футбол
10:20
Названа основная причина вреда беспроводных наушников Здоровье
10:09
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.08.2020) Финансы
10:04
Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Турции Финансы
09:52
Число заразившихся в Индии выросло за день на рекордные 69,8 тыс. Другие страны
09:35
Армения нарушила перемирие 34 раза за сутки Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента