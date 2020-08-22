Предупреждение в связи с изменением погодных условий

До полудня 24 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами ливневые дожди

Сделано предупреждение в связи с наблюдаемыми погодными условиями в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, до 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, ветер северо-западный с усилением до 18-23 м/с, временами до 25-30 м/с, вечером 22-го, ночью и утром 23-го августа местами на полуострове порывы ветра достигнут 32-35 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов по сравнению с прошлыми днями.

До полудня 24 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами ливневые дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град. Ветер западный с усилением до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, в отдельных местах порывы достигнут 30-35 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов. Водность рек может повыситься, в акватории некоторых горных рек Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные наводнения и сели.