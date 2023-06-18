О нас

Предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане

Предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане Национальная гидрометеорологическая служба сделала предупреждение в связи с ожидаемой погодой.
Экология
18 июня 2023 г. 18:32
Предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане

Национальная гидрометеорологическая служба сделала предупреждение в связи с ожидаемой погодой.

Как передает Report, с вечера 18-го июня до полудня 19-го июня на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Вечером и ночью местами на полуострове ожидается дождь.

С полудня 18 июня, начиная с северных и западных районов до полудня 21 июня местами ожидаются переменные проливные дожди. В основном в Газахско-Гянджинской, Карабахской зонах и Восточном Зангезуре, Балакянско-Шекинской, Губинско-Гусарской зонах, Нагорном Ширване, Аранской зоне возможны интенсивные осадки, грозы и град.

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, временами в отдельных районах до 23-28 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Hidrometeorologiya Xidməti qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi