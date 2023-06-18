Предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане

Национальная гидрометеорологическая служба сделала предупреждение в связи с ожидаемой погодой.

Национальная гидрометеорологическая служба сделала предупреждение в связи с ожидаемой погодой.

Как передает Report, с вечера 18-го июня до полудня 19-го июня на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Вечером и ночью местами на полуострове ожидается дождь.

С полудня 18 июня, начиная с северных и западных районов до полудня 21 июня местами ожидаются переменные проливные дожди. В основном в Газахско-Гянджинской, Карабахской зонах и Восточном Зангезуре, Балакянско-Шекинской, Губинско-Гусарской зонах, Нагорном Ширване, Аранской зоне возможны интенсивные осадки, грозы и град.

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, временами в отдельных районах до 23-28 м/с.