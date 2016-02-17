Предупреждение: Температура воздуха в Азербайджане снизится, ожидается снег

Баку. 17 февраля REPORT.AZ/ С 18 февраля до полудня 19 февраля погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами возможны осадки, будет преобладать сильный северо-восточный ветер. Температура снизится на 4-7 градусов.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана с 18 февраля до полудня следующего дня погода также будет нестабильной, временами ожидаются осадки, есть вероятность мокрого снега, снега, местами интенсивного характера. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер. Столбики термометра опустятся на 5-8 градусов.