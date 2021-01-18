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Предупреждение о перемене погоды

Предупреждение о перемене погоды Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 января
Экология
18 января 2021 г. 12:37
Предупреждение о перемене погоды

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 января до вечера 21 января ожидается изменение погодных условий, временами осадки, местами переходящие в мокрый снег и снег.

Скорость северо-западного ветра составит 15м/с, временами усилится до 23-28 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 5-8 градусов.

С вечера 20 января до полудня 21 января ожидается метель, 21-22 января ночью на дорогах возможен гололед.

В западных районах Азербайджана с полудня 18 января до полудня 21 января временами ожидаются осадки, в некоторых районах снег, местами интенсивный и сильный. Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, местами порывы до 25-30 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 5-10 градусов. 20-21 января ожидается метель, в горных и предгорных районах гололед.

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Версия на азербайджанском языке Havanın dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

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