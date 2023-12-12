Представительница Уганды: Обязательно приеду на СОР29 в Азербайджан

Индустрия моды приложила много "усилий" по нанесению ущерба окружающей среде, и тем самым способствовала изменению климата. Поэтому участники COP28 приняли решение провести в рамках конференции показ мод и продемонстрировать, что всего этого можно избежат

Индустрия моды приложила много "усилий" по нанесению ущерба окружающей среде, и тем самым способствовала изменению климата. Поэтому участники COP28 приняли решение провести в рамках конференции показ мод и продемонстрировать, что всего этого можно избежать. Мода может быть не только привлекательной, но одновременно бережной к природе.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявила обладательница титула "Мисс окружающая среда Африка", угандийская модель и активистка Джудит Херд.

"Я приехала из Уганды, страны которая испытывает большие трудности из-за негативных последствий изменения климата. И мы хотим услышать, как можно решить эти проблемы, как мир будет справляться с глобальным потеплением. Я также хочу призвать молодежь к активному участию в борьбе с изменением климата. Не только правительства и официальные лица должны решать эти сложные проблемы", - заявила она.

Херд отметила, что хотела бы побывать в будущем году в Азербайджане на COP29: "Я обязательно поеду. Борьба началась здесь, и теперь время действовать. Куда пойдет СОР мы будем следовать за ним".

Активистка также отметила, что возлагает большие надежды на председательство Уганды в Движении неприсоединения.

"Мы примем эстафету от Азербайджана, который боролся за доступность вакцин для развивающихся стран в период пандемии. Думаю Уганда в период своего председательства активно займется вопросами окружающей среды", - отметила она.

Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.