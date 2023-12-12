О нас

Представительница Уганды: Обязательно приеду на СОР29 в Азербайджан

Представительница Уганды: Обязательно приеду на СОР29 в Азербайджан Индустрия моды приложила много "усилий" по нанесению ущерба окружающей среде, и тем самым способствовала изменению климата. Поэтому участники COP28 приняли решение провести в рамках конференции показ мод и продемонстрировать, что всего этого можно избежат
Экология
12 декабря 2023 г. 11:54
Представительница Уганды: Обязательно приеду на СОР29 в Азербайджан

Индустрия моды приложила много "усилий" по нанесению ущерба окружающей среде, и тем самым способствовала изменению климата. Поэтому участники COP28 приняли решение провести в рамках конференции показ мод и продемонстрировать, что всего этого можно избежать. Мода может быть не только привлекательной, но одновременно бережной к природе.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявила обладательница титула "Мисс окружающая среда Африка", угандийская модель и активистка Джудит Херд.

"Я приехала из Уганды, страны которая испытывает большие трудности из-за негативных последствий изменения климата. И мы хотим услышать, как можно решить эти проблемы, как мир будет справляться с глобальным потеплением. Я также хочу призвать молодежь к активному участию в борьбе с изменением климата. Не только правительства и официальные лица должны решать эти сложные проблемы", - заявила она.

Херд отметила, что хотела бы побывать в будущем году в Азербайджане на COP29: "Я обязательно поеду. Борьба началась здесь, и теперь время действовать. Куда пойдет СОР мы будем следовать за ним".

Активистка также отметила, что возлагает большие надежды на председательство Уганды в Движении неприсоединения.

"Мы примем эстафету от Азербайджана, который боролся за доступность вакцин для развивающихся стран в период пандемии. Думаю Уганда в период своего председательства активно займется вопросами окружающей среды", - отметила она.

Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi