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Представители СМИ ознакомились с ситуацией в Охчучае

Представители СМИ ознакомились с ситуацией в Охчучае С целью ознакомления с ситуацией на реке Охчучай был организован медиа-тур в Зангиланский район.
Экология
19 апреля 2022 г. 19:18
Представители СМИ ознакомились с ситуацией в Охчучае

С целью ознакомления с ситуацией на реке Охчучай был организован медиа-тур в Зангиланский район.

Командированный в Зангилан сотрудник Report рассказал, что в ходе визита представителям СМИ была предоставлена информация о причинах и тяжелых последствиях загрязнения Охчучая.

Начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сообщила, что в 2021-2022 годах в Охчучае проведено 58 мониторингов: "Уровень загрязнения в реке в 5-7 раз превышает норму. Наибольшие случаи загрязнения реки приходятся на период с января по март и с июня по август, в основном в период маловодья. Высокие концентрации загрязняющих веществ в Охчучае выявлены в основном в верхнем течении вблизи границы с Арменией. Причиной загрязнения реки являются сточные воды Гафанского и Гаджаранского медно-молибденовых комбинатов, действующих на территории Армении. Сточные воды сбрасываются непосредственно в реку без очистки, что приводит к загрязнению реки тяжелыми металлами. Высокий уровень загрязнения реки тяжелыми металлами приводит к нарушению экосистемы реки и уничтожению биоресурсов".

Заведующий отделом экологической политики министерства Фаиг Муталлимов отметил, что соответствующая информация в связи с экологическим кризисом в Охчучае была доведена до международных структур:

"Все обнаруженные факты документируются и будут представлены соответствующим органам. Вопрос будет поднят перед компаниями, предприятиями, которые вызывают загрязнение. Все, кто осуществляли деятельность в период оккупации на ныне освобожденных территориях, причиняли вред природе, окружающей среде, водным ресурсам, рекам, будут в обязательном порядке привлечены к ответственности".

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоMedia nümayəndələri Oxçuçaydakı vəziyyətlə tanış olub

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