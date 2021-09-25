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Представители посольств стран ЕС очистили бакинский пляж от мусора

Представители посольств стран ЕС очистили бакинский пляж от мусора В Баку состоялась акция по очистке пляжа #EUBeachCleanUp
Экология
25 сентября 2021 г. 18:14
Представители посольств стран ЕС очистили бакинский пляж от мусора

В Баку состоялась акция по очистке пляжа #EUBeachCleanUp, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и представительством Евросоюза в стране.

Как передает Report, в мероприятии принял участие посол Евросоюза в Азербайджане Питер Мичалко и послы других европейских стран.

В акции также участвовали эко-волонтеры и учащиеся различных школ столицы. Вместе с послами они сортировали мусор в прибрежных зонах и очищали территорию пляжа.

"Мы очень рады участвовать в этой акции. Каждый человек должен приложить усилия для защиты окружающей среды и сделать наш мир лучше и чище. Мы также хотим призвать наших азербайджанских партнеров обратить внимание на саммит Planet 2021, который пройдет в Будапеште в ноябре этого года. На этом саммите мы обсудим инновативные решения проблем, которые касаются загрязнения природы, и сфокусируемся на привлечении детей к активному участию в охране окружающей среды", - сказал посол Венгрии Виктор Седеркеньи.

В конце школьники, участвовавшие в акции, получили подарки.

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