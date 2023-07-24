Представители объектов оштрафованы за сжигание мусора

Представители предприятий и торговых объектов оштрафованы за складирование и сжигание мусора.

Представители предприятий и торговых объектов оштрафованы за складирование и сжигание мусора.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Так, в ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, были обнаружены факты складирования и сжигания мусора рядом с мебельным цехом, расположенным по адресу Бинагадинское шоссе, 1, Бинагадинский район, рядом с предприятием ООО "CMT Grup" в поселке Ашагы Гюздек в Абшеронском районе, перед автомастерской в селе Хырдапай Кюрдамирского района, перед торговыми объектами на проспекте Гейдара Алиева в Имишлинском районе, в селе Генишкенд Саатлинского района и в поселке Милабад Бейлаганского района.

Сотрудник службы Бахруз Махамедов сообщил, что по всем этим фактам составлены протоколы, представители названных объектов, а также физическое лицо из Кюрдамирского района были оштрафованы за несоблюдение требований по охране окружающей среды.

Территории были очищены от мусора. Владельцам объектов выдано предписание, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.