Представители маркетов оштрафованы за сжигание отходов в Барде

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, были установлены факты складирования и сжигания отходов около действующих на территории сел Деймедагылды и Угурбейли Бардинского района маркетов "ОВА" и "Шуша".
Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.
По словам сотрудника службы Халика Мирзаева, было установлено, что отходы были выброшены на территорию работниками названных магазинов и сожжены.
"По факту составлен акт и протокол, приняты правовые меры в отношении уполномоченных представителей магазинов Ильгара Ибишова и Гаджи Гаджизаде. Территория была очищена от мусора".