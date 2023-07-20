Представители маркетов оштрафованы за сжигание отходов в Барде

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, были установлены факты складирования и сжигания отходов около действующих на территории сел Деймедагылды и Угурбейли Бардинского района марк

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, были установлены факты складирования и сжигания отходов около действующих на территории сел Деймедагылды и Угурбейли Бардинского района маркетов "ОВА" и "Шуша".

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

По словам сотрудника службы Халика Мирзаева, было установлено, что отходы были выброшены на территорию работниками названных магазинов и сожжены.



"По факту составлен акт и протокол, приняты правовые меры в отношении уполномоченных представителей магазинов Ильгара Ибишова и Гаджи Гаджизаде. Территория была очищена от мусора".