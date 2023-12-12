Представитель Сенегала поздравил Азербайджан с избранием cтраной проведения COP29

Поздравляем Азербайджан с выбором в качестве хозяина 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Поздравляем Азербайджан с избранием страной проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявил представитель Сенегальской "Партии Зеленых" Байе Салла Мар (Baye Salla Mar).

"Надеюсь, что в долгосрочной перспективе совместными усилиями, в рамках проведения крупных конференций, мы достигнем значительного прогресса в области климата, финансов и многих других", - сказал он.

Байе Салла Мар также поблагодарил ОАЭ за проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), напомнив, что страны-участницы COP28 приняли решение о создании "Фонда компенсации потерь и ущерба".

Напомним, что 11 декабря Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.