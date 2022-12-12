О нас

Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются

Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются Представитель российских миротворцев вышел к азербайджанским активистам.
Экология
12 декабря 2022 г. 12:39
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются

Высокопоставленный представитель российских миротворческих сил потребовал от азербайджанских активистов покинуть территорию расположения поста РМК, активисты выдвинули встречное требование - прибытие на место командующего контингентом.

Об этом корреспондент Report передает с места событий на дороге около поста, где сегодня с утра проходит акция протеста азербайджанских НПО.

"Согласно трехстороннему заявлению, прошу вас покинуть пост", - заявил российский военный, судя по погонам полковник, который снял со своей формы нашивки с именем.

В ответ на это активисты-представители экологических НПО потребовали, чтобы к ним вышел командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

Сегодня на участке автодороги под Шушой, временно контролируемой российскими миротворцами, продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sülhməramlılar fəalları hərbi postun ərazisindən çıxarmaq istəyir, QHT-lər imtina edirlər
Версия на английском языке Representatives of Russian peacekeepers demand from activists to leave area of military post, NGOs refuse to do so

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi