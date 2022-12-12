Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются

Представитель российских миротворцев вышел к азербайджанским активистам.

Высокопоставленный представитель российских миротворческих сил потребовал от азербайджанских активистов покинуть территорию расположения поста РМК, активисты выдвинули встречное требование - прибытие на место командующего контингентом.

Об этом корреспондент Report передает с места событий на дороге около поста, где сегодня с утра проходит акция протеста азербайджанских НПО.

"Согласно трехстороннему заявлению, прошу вас покинуть пост", - заявил российский военный, судя по погонам полковник, который снял со своей формы нашивки с именем.

В ответ на это активисты-представители экологических НПО потребовали, чтобы к ним вышел командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

Сегодня на участке автодороги под Шушой, временно контролируемой российскими миротворцами, продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.