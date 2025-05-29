Представитель президента Азербайджана: Встреча министров экологии прикаспийских стран может состояться в 2025 году

Представитель президента Азербайджана: Встреча министров экологии прикаспийских стран может состояться в 2025 году

Встреча министров экологии прикаспийских стран может состояться в 2025 году.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

"В этом году планируется проведение встречи министров экологии прикаспийских стран", - сказал Бабаев.

По его словам, точное время проведения встречи пока не определено.

Мухтар Бабаев добавил, что планируется проведение очередной встречи рабочей группы в рамках Тегеранской конвенции по мониторингу и оценке загрязнения Каспийского моря.