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Минэкологии: Территория озера Гаранохур очищена от мусора, организовано патрулирование

Минэкологии: Территория озера Гаранохур очищена от мусора, организовано патрулирование 14:24
Экология
29 июля 2025 г. 15:06
Минэкологии: Территория озера Гаранохур очищена от мусора, организовано патрулирование

Территория озера Гаранохур очищена от мусора, восстановлены поврежденные плакаты и информационные знаки, вдоль маршрута к водоему организовано патрулирование.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, комментируя распространенные в соцсетях фотографии, отражающие загрязненные территории озера Гаранохур, а также находящиеся здесь рваные плакаты и надписи на деревьях.

Представитель министерства отметила, что подобная картина встречается ежегодно во время курортного сезона в местах отдыха, на берегу рек, в горных бассейнах и других природных зонах, и маршрут к озеру Гаранохур не является исключением.

"Несмотря на то, что наши сотрудники регулярно убирают территорию, одна и та же нелицеприятная картина повторяется. Правда, подобных случаев из года в год становится меньше, однако результат все равно оставляет желать лучшего. Мы однозначно осуждаем подобные случаи. Министерство постоянно проводит кампании по борьбе с отходами и организует акции по уборке. Мы ценим и благодарим любящих природу граждан за то, что они делятся данной проблемой в соцсетях. Надеемся, что подобные публикации поспособствуют формированию культуры отдыха и укреплению общественного порицания", - подчеркнула Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik rəsmisi: Qaranohur gölü ərazisində tullantılar yığışdırılıb, zədələnmiş plakatlar yenilənib

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