МЭПР: Ситуация с использованием очистных сооружений в домах торжеств неудовлетворительна

Ситуация с использованием очистных сооружений в домах торжеств неудовлетворительна.

Ситуация с использованием очистных сооружений в домах торжеств неудовлетворительна.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что из 49 заведений общественного питания и домов торжеств, расположенных на административной территории города Баку, в 24 не были установлены очистные сооружения для обезвреживания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а количество вредных выбросов в атмосферу превысило допустимую норму, в то время как на остальных 25 объектах установлены газопылеулавливающие установки, и объемы вредных выбросов не превышают норму.

"Из 40 домов торжеств и семейных центров отдыха, функционирующих в городе Сумгайыт и Абшеронском районе, 15 имеют превышение предельно допустимой нормы выбросов вредных веществ в атмосферу, на остальных 25 объектах установлены газопылеулавливающие установки, в 3 домах торжеств в Гяндже отмечается превышение предельно допустимой нормы выбросов вредных веществ, на 8 объектах установлены газопылеулавливающие установки", - подчеркнул начальник службы.

Он отметил, что в отношении владельцев объектов, где были выявлены нарушения законодательства, составлены административные протоколы по статьям 233.1 и 237.1 Кодекса об административных правонарушениях, должностные лица оштрафованы на сумму 2000-2500 манатов, им были даны обязательные инструкции по установке очистных сооружений и отправлены письма с предупреждениями.