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Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня

Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня "Праздничный день, последний вторник перед Новруз байрамы, мы отметили посадкой деревьев. Мы благодарны Агентству развития медиа, инициировавшему сегодняшнюю посадку деревьев, и проживающим здесь нашим друзьям - журналистам".
Экология
16 марта 2021 г. 16:54
Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня

"Праздничный день, последний вторник перед Новруз байрамы, мы отметили посадкой деревьев. Мы благодарны Агентству развития медиа, инициировавшему сегодняшнюю посадку деревьев, и проживающим здесь нашим друзьям - журналистам".

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

“Отрадно, что в последние годы в Азербайджане посадка деревьев стала более массовой. По всей стране проходят широкомасштабные акции по посадке деревьев. Число желающих посадить деревья растет день ото дня.

И это за счет того, что представители СМИ на высоком уровне пропагандируют и поощряют посадку деревьев. От имени министерства выражаем особую благодарность представителям медиа. Сегодня вокруг здания журналистов посажено около 400 деревьев различных пород. Тем самым каждый из нас старается внести свой вклад в природу”, - отметила она.

И.Ибрагимова отметила, что мероприятия по посадке деревьев будут продолжаться по всей стране до конца сезона.

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Версия на азербайджанском языке ETSN rəsmisi: "Ağac əkmək istəyənlərin sayı günbəgün çoxalır"

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