Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня

"Праздничный день, последний вторник перед Новруз байрамы, мы отметили посадкой деревьев. Мы благодарны Агентству развития медиа, инициировавшему сегодняшнюю посадку деревьев, и проживающим здесь нашим друзьям - журналистам".

"Праздничный день, последний вторник перед Новруз байрамы, мы отметили посадкой деревьев. Мы благодарны Агентству развития медиа, инициировавшему сегодняшнюю посадку деревьев, и проживающим здесь нашим друзьям - журналистам".

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

“Отрадно, что в последние годы в Азербайджане посадка деревьев стала более массовой. По всей стране проходят широкомасштабные акции по посадке деревьев. Число желающих посадить деревья растет день ото дня.

И это за счет того, что представители СМИ на высоком уровне пропагандируют и поощряют посадку деревьев. От имени министерства выражаем особую благодарность представителям медиа. Сегодня вокруг здания журналистов посажено около 400 деревьев различных пород. Тем самым каждый из нас старается внести свой вклад в природу”, - отметила она.

И.Ибрагимова отметила, что мероприятия по посадке деревьев будут продолжаться по всей стране до конца сезона.