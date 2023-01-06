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Представитель МЭПР: Акции на дороге Ханкенди-Лачын будут продолжаться до достижения результата

Представитель МЭПР: Акции на дороге Ханкенди-Лачын будут продолжаться до достижения результата Акции на дороге Ханкенди-Лачын будут продолжаться до достижения результата.
Экология
6 января 2023 г. 13:36
Представитель МЭПР: Акции на дороге Ханкенди-Лачын будут продолжаться до достижения результата

Акции на дороге Ханкенди-Лачын будут продолжаться до достижения результата.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он сказал, что прогресса в вопросе предотвращения незаконной эксплуатации наших месторождений на освобожденных от оккупации территориях нет.

"Требования участников акции нормальные. Они требуют разрешения на проведение мониторинга на указанной территории", - сказал Х.Ализаде.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 26-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке MENR official: Protest on Khankandi-Lachin road will continue until result is achieved
Версия на азербайджанском языке ETSN rəsmisi: "Xankəndi-Laçın yolunda nəticə əldə olunana qədər aksiyalar davam edəcək"

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