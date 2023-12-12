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Представитель Кот Д'Ивуара: СОР29 в Азербайджане станет местом принятия решений и действий

Представитель Кот Д'Ивуара: СОР29 в Азербайджане станет местом принятия решений и действий Будущая конференция COP29 будет местом принятия решений и действий.
Экология
12 декабря 2023 г. 11:40
Представитель Кот Д'Ивуара: СОР29 в Азербайджане станет местом принятия решений и действий

Будущая конференция COP29 будет местом принятия решений и действий.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, уверенность в этом выразил директор службы метеорологии Кот Д'Ивуара Даоуда Конате.

"Это будет хорошая возможность для Азербайджана и других стран собраться вновь вместе уже не просто для разговоров, а для действий. Я думаю, что COP29, который пройдет в Азербайджане, будет конференцией решений и действий", - заявил он.

Директор службы метеорологии Кот Д'Ивуара отметил, что намерен посетить COP29 и имеет весьма высокие ожидания от Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

"Когда я говорю про решения и действия, я имею в виду, что будут приняты решения для определения направлений для финансовой поддержки наиболее страдающих от последствий изменения климата наций", - отметил он, добавив, что помощь развитых стран развивающимся позволит им быть более устойчивыми в нынешних условиях, приспособиться к новой ситуации.

"Азербайджан имеет шанс создать историю тем, что будет работать над этими вопросами и именно здесь будут приняты решения о распределении и правильном распоряжении средствами, которые многие страны обязались внести в Фонд возмещения от изменений климата. На COP28 было принято решение о создании этого фонда, следующий станет местом для решений по нему", - отметил он.

11 декабря Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

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Версия на азербайджанском языке Kot-d’İvuarlı nümayəndə: “Azərbaycanda keçiriləcək COP29 qərar qəbulu və fəaliyyət məkanı olacaq”

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