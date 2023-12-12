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Представитель Кении: Ожидания от СОР29 в Азербайджане очень большие

Представитель Кении: Ожидания от СОР29 в Азербайджане очень большие Ожидания от СОР в Азербайджане очень большие, пора двигаться от идей и планов к реальным действиям.
Экология
12 декабря 2023 г. 11:45
Представитель Кении: Ожидания от СОР29 в Азербайджане очень большие

Ожидания от СОР в Азербайджане очень большие, пора двигаться от идей и планов к реальным действиям.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявил представитель Кении Джозеф Ньюгуна.

"Я поддерживаю Азербайджан как страну-хозяйку COP29. Нам следует переходить к реальным действиям от идей и планов. Это то, что мы хотим видеть", - отметил он.

По словам кенийца, нужно переходить от обещаний к реальной работе. "Речь идет о финансировании борьбы с изменениями климата, прежде всего развивающихся стран. Сейчас мы только слышим обещания о выделении средств, но этого недостаточно. Нам нужно реальное финансирование, чтобы вести эту борьбу",- сказал он.

По словам Ньюгуна, страны Африки реально испытают очень большие трудности из-за глобального потепления и наименее защищены от его последствий.

"Очень большой разрыв между тем, что мы ожидаем, и реальностью. Я надеюсь, смогу получить возможность поехать на COP29 в Азербайджане и представить нашу страну и ситуацию там",- сказал Ньюгуна, отметив что Кения находится в первых рядах климатических инициатив.

11 декабря Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

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Версия на английском языке Kenya representative: Expectations from COP29 in Azerbaijan are very high

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