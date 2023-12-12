Представитель Кении: Ожидания от СОР29 в Азербайджане очень большие

Ожидания от СОР в Азербайджане очень большие, пора двигаться от идей и планов к реальным действиям.

Ожидания от СОР в Азербайджане очень большие, пора двигаться от идей и планов к реальным действиям.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявил представитель Кении Джозеф Ньюгуна.

"Я поддерживаю Азербайджан как страну-хозяйку COP29. Нам следует переходить к реальным действиям от идей и планов. Это то, что мы хотим видеть", - отметил он.

По словам кенийца, нужно переходить от обещаний к реальной работе. "Речь идет о финансировании борьбы с изменениями климата, прежде всего развивающихся стран. Сейчас мы только слышим обещания о выделении средств, но этого недостаточно. Нам нужно реальное финансирование, чтобы вести эту борьбу",- сказал он.

По словам Ньюгуна, страны Африки реально испытают очень большие трудности из-за глобального потепления и наименее защищены от его последствий.

"Очень большой разрыв между тем, что мы ожидаем, и реальностью. Я надеюсь, смогу получить возможность поехать на COP29 в Азербайджане и представить нашу страну и ситуацию там",- сказал Ньюгуна, отметив что Кения находится в первых рядах климатических инициатив.

11 декабря Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.