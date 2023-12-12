Представитель Фиджи: В Азербайджане будут продолжены серьезные обсуждения, начатые в Дубае

Азербайджан примет в следующем году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, и сможет продолжить начатые на COP28 обсуждения неотложных вопросов, которые встали перед человечеством.

Азербайджан примет в следующем году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, и сможет продолжить начатые на COP28 обсуждения неотложных вопросов, которые встали перед человечеством.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявил представитель Фиджи Аменатаве В. Яуволи.

"Азербайджан стал следующим пунктом проведения конференции среди группы Восточно-европейских стран, чему я очень рад. Я слышал, что это очень красивая страна. Уверен, что на СОР29 будут продолжены обсуждения важных вопросов. Первоначальной целью остается удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию", - отметил он.

Яуволи также выразил надежду на то, что в рамках СОР29 будут продолжены обсуждения проблем небольших развивающихся островных государств, таких как Фиджи.

"Приоритетными вопросами на COP28 были сокращение производства и потребления ископаемых видов топлива, а также поиск справедливого для всех сторон решения этой проблемы", - отметил Яуволи, добавив, что важными также являются вопросы финансовой поддержки стран, которые не были источником возникшей климатической ситуации, но оказались в числе наиболее пострадавших.

Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.