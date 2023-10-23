Представитель АП: Большая часть города Лачына полностью реконструирована

Всего за 7-8 месяцев строительно-восстановительных работ город Лачын был реконструирован.

Всего за 7-8 месяцев строительно-восстановительных работ город Лачын был реконструирован.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сообщил заместитель заведующего отделом Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель секретариата Межведомственного центра Нусрат Сулейманов.

"Большая часть города Лачына полностью реконструирована. 295 семей вернулись в Лачын, 21 семья - в село Забух. На прошлой неделе было обеспечено возвращение еще 23-х семей", - сказал представитель АП.