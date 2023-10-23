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Представитель АП: Большая часть города Лачына полностью реконструирована

Представитель АП: Большая часть города Лачына полностью реконструирована Всего за 7-8 месяцев строительно-восстановительных работ город Лачын был реконструирован.
Экология
23 октября 2023 г. 14:47
Представитель АП: Большая часть города Лачына полностью реконструирована

Всего за 7-8 месяцев строительно-восстановительных работ город Лачын был реконструирован.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сообщил заместитель заведующего отделом Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель секретариата Межведомственного центра Нусрат Сулейманов.

"Большая часть города Лачына полностью реконструирована. 295 семей вернулись в Лачын, 21 семья - в село Забух. На прошлой неделе было обеспечено возвращение еще 23-х семей", - сказал представитель АП.

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Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "Artıq Laçın şəhərinin böyük hissəsi tamamilə yenidən qurulub"

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