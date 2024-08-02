Председательство COP29 запустило международный фотоконкурс

Председательство COP29 объявило международный фотоконкурс под названием «Климатическое действие в объективе».

Председательство COP29 объявило международный фотоконкурс под названием «Климатическое действие в объективе».

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на странице COP29 на "Х".

"Фотографам со всего мира предлагается выразить суть изменения климата через свои фотообъективы и продемонстрировать влияние климатических проблем на сообщества, ландшафты и экосистемы", - говорится в сообщении.

Концептуальная линия фотоконкурса сосредоточена на сообществах, живущих по всему миру, их культурной жизни и роли в охране окружающей среды, а также влиянии изменения климата на ландшафты и экосистемы, флору и фауну, которые страдают от этих последствий, в гармонии, с темами конференции COP29. Тематическая основа конкурса – защита лесов и биоразнообразия, управление водными ресурсами, устойчивое сельское хозяйство, адаптация к изменениям климата, защита культурного наследия.

Всего фотографии, принятые на конкурс, будут разделены на четыре категории: «Последствия изменения климата», "Климатические решения и инновации", "Молодежь и образование» и "Флора и фауна". Фотографии будут оцениваться группой экспертов по различным критериям, таким как творческий подход, технические навыки и суть эффективного сообщения. Фотографии, сделанные фотографами-победителями, будут представлены на специальной выставке во время конференции COP29, что даст им возможность продемонстрировать миру свои таланты. Кроме того, избранные фотографии будут широко представлены на различных платформах, в том числе на официальном сайте конференции и в социальных сетях.