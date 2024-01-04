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Председательство COP28 поздравило президента и главного переговорщика COP29 в Азербайджане

Председательство COP28 поздравило президента и главного переговорщика COP29 в Азербайджане Председательство COP28 - Объединенные Арабские Эмираты поздравили с назначением президента Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и главного переговорщика этого глобального форума, который примет Азербайджан в ноябре этого
Экология
4 января 2024 г. 17:52
Председательство COP28 поздравило президента и главного переговорщика COP29 в Азербайджане

Председательство COP28 - Объединенные Арабские Эмираты поздравили с назначением президента Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и главного переговорщика этого глобального форума, который примет Азербайджан в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице COP28 в социальной сети "Х".

"Мы желаем назначенному президентом COP29 министру экологии и природных ресурсов Мухтару Бабаеву и ведущему переговорщику COP29 Ялчину Рафиеву успехов на этих постах во время Конференции сторон, которую Азербайджан примет в этом году, - говорится в публикации.

Председательство COP28 также выразило надежду работать в тесном сотрудничестве с COP29 и COP30, где председательствуют Азербайджан и Бразилия соответственно, а также с UNFCCC, чтобы развить трансформационный и исторический успех COP28 и добиться удержания роста глобальной температуры не выше 1,5°C в год.

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