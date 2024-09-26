Председатель КПА: Климатические изменения ставят под угрозу саму основу жизни

Климатические изменения ставят под угрозу саму основу жизни.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Сахиб Мамедов на международной конференции "Климатические изменения и справедливый переход: роль и деятельность профсоюзов".
Он отметил, что реализация амбициозных планов по борьбе с изменением климата способна не только улучшить состояние окружающей среды, но и снизить социальную напряженность.
"Это открывает перед профсоюзами новые возможности для активного участия в процессе справедливого перехода к "зеленой экономике". У нас уже есть все необходимые инструменты, которые соответствуют целям устойчивого развития и способствуют смягчению климатического кризиса. Нам лишь необходимо более активно использовать их на международном, национальном, региональном и индивидуальном уровнях", - сказал Мамедов.