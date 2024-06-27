Глава комитета ММ: Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей

Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей.

Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, депутат Садыг Гурбанов сказал на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, Азербайджан является одной из ведущих стран в решении глобальных вопросов: "Решение проблемы глобального изменения климата - непростая задача. Но это не единственная проблема, с которой мы сталкиваемся. Загрязнение воды также является серьезной проблемой. Несмотря на то, что жизнь зависит от воды, люди хуже всего используют данный ресурс".

Депутат также отметил, что в Милли Меджлисе поднят вопрос создания правовой базы по управлению отходами.