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Глава комитета ММ: Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей

Глава комитета ММ: Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей.
Экология
27 июня 2024 г. 11:58
Глава комитета ММ: Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей

Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, депутат Садыг Гурбанов сказал на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, Азербайджан является одной из ведущих стран в решении глобальных вопросов: "Решение проблемы глобального изменения климата - непростая задача. Но это не единственная проблема, с которой мы сталкиваемся. Загрязнение воды также является серьезной проблемой. Несмотря на то, что жизнь зависит от воды, люди хуже всего используют данный ресурс".

Депутат также отметил, что в Милли Меджлисе поднят вопрос создания правовой базы по управлению отходами.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: Environmental pollution kills millions of people every year
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Ətraf mühitin çirklənməsi hər il milyonlarla insanın ölümünə səbəb olur

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