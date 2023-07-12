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Председатель комиссии: Не подтверждено, что случаи заболевания в Союдлу связаны с отходами

Председатель комиссии: Не подтверждено, что случаи заболевания в Союдлу связаны с отходами "Согласно информации Министерства здравоохранения, установлено, что серьезных последствий для здоровья жителей села Союдлу Гедабекского района нет".
Экология
12 июля 2023 г. 16:55
Председатель комиссии: Не подтверждено, что случаи заболевания в Союдлу связаны с отходами

"Согласно информации Министерства здравоохранения, установлено, что серьезных воздействий на здоровье жителей села Союдлу Гедабекского района нет".

Как сообщает Report, об этом председатель комиссии, созданной для изучения ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на брифинге.

"В селе уровень заболеваемости ниже среднестатистического показателя по району. Это означает, что не было подтверждено, что случаи заболевания связаны с отходами в Союдлу", - добавил он.

Председатель комиссии отметил, что радиационный фон, показатели по ядовитым газам и большинству других параметров в 86 пунктах находятся в пределах нормы.

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Версия на азербайджанском языке Komissiya sədri: "Söyüdlüdə xəstələnmə hallarının tullantı ilə əlaqəli olduğu təsdiqlənməyib"

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