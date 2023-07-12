Председатель комиссии: Не подтверждено, что случаи заболевания в Союдлу связаны с отходами

"Согласно информации Министерства здравоохранения, установлено, что серьезных воздействий на здоровье жителей села Союдлу Гедабекского района нет".
Как сообщает Report, об этом председатель комиссии, созданной для изучения ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на брифинге.
"В селе уровень заболеваемости ниже среднестатистического показателя по району. Это означает, что не было подтверждено, что случаи заболевания связаны с отходами в Союдлу", - добавил он.
Председатель комиссии отметил, что радиационный фон, показатели по ядовитым газам и большинству других параметров в 86 пунктах находятся в пределах нормы.