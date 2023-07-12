Председатель комиссии: Не подтверждено, что случаи заболевания в Союдлу связаны с отходами

"Согласно информации Министерства здравоохранения, установлено, что серьезных последствий для здоровья жителей села Союдлу Гедабекского района нет".

"Согласно информации Министерства здравоохранения, установлено, что серьезных воздействий на здоровье жителей села Союдлу Гедабекского района нет".

Как сообщает Report, об этом председатель комиссии, созданной для изучения ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на брифинге.

"В селе уровень заболеваемости ниже среднестатистического показателя по району. Это означает, что не было подтверждено, что случаи заболевания связаны с отходами в Союдлу", - добавил он.

Председатель комиссии отметил, что радиационный фон, показатели по ядовитым газам и большинству других параметров в 86 пунктах находятся в пределах нормы.