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Председатель комиссии: Результаты мониторинга в Сёюдлю будут обнародованы в кратчайшие сроки

Председатель комиссии: Результаты мониторинга в Сёюдлю будут обнародованы в кратчайшие сроки Проведена встреча с жителями в селе Сёюдлю, даны ответы на вопросы, на которые было возможно ответить на месте. Все факторы, вызывающие недовольство, будут проверены и разъяснены.
Экология
22 июня 2023 г. 19:03
Председатель комиссии: Результаты мониторинга в Сёюдлю будут обнародованы в кратчайшие сроки

Проведена встреча с жителями в селе Сёюдлю, даны ответы на вопросы, на которые было возможно ответить на месте. Все факторы, вызывающие недовольство, будут проверены и разъяснены.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёйюдлю Гедабекского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев после встречи с жителями.

Председатель комиссии подчеркнул, что в селе в этом направлении уже начата мониторинговая работа, результаты которой будут обнародованы в кратчайшие сроки.

Отметим, что накануне распоряжением премьер-министра Али Асадова была создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района. Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Комиссии поручено проводить мониторинги и оценивать текущую ситуацию в связи с отходами, изучать обращения граждан по охране здоровья жителей и окружающей среды, в соответствии с результатами мониторинга и оценки подготовить и представить в Кабинет министров соответствующие предложения.

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Версия на азербайджанском языке Komissiya sədri: "Söyüdlüdə aparılan monitorinqin nəticələri qısa müddətdə ictimaiyyətə açıqlanacaq"

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