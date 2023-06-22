Председатель комиссии: Результаты мониторинга в Сёюдлю будут обнародованы в кратчайшие сроки

Проведена встреча с жителями в селе Сёюдлю, даны ответы на вопросы, на которые было возможно ответить на месте. Все факторы, вызывающие недовольство, будут проверены и разъяснены.

Проведена встреча с жителями в селе Сёюдлю, даны ответы на вопросы, на которые было возможно ответить на месте. Все факторы, вызывающие недовольство, будут проверены и разъяснены.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёйюдлю Гедабекского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев после встречи с жителями.

Председатель комиссии подчеркнул, что в селе в этом направлении уже начата мониторинговая работа, результаты которой будут обнародованы в кратчайшие сроки.

Отметим, что накануне распоряжением премьер-министра Али Асадова была создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Сёюдлю Гедабекского района. Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Комиссии поручено проводить мониторинги и оценивать текущую ситуацию в связи с отходами, изучать обращения граждан по охране здоровья жителей и окружающей среды, в соответствии с результатами мониторинга и оценки подготовить и представить в Кабинет министров соответствующие предложения.