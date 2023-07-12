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Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю

Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю Искусственный водоем-озеро в Гядабее был построен в 2011 году. Планируется проведение исследований относительно устойчивости этого озера.
Экология
12 июля 2023 г. 17:09
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю

Искусственный водоем-озеро в Гядабее был построен в 2011 году. Планируется проведение исследований относительно устойчивости этого озера.

Как сообщает Report, об этом председатель комиссии, созданной для изучения ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на брифинге.

М.Бабаев отметил, до конца срока эксплуатации существующего водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабек" осталось 3 месяца: "На строительство второго еще не дано согласие, и эти вопросы были озвучены на встрече с эксплуатирующей компанией. Компании предложено временно приостановить эксплуатацию. Согласие достигнуто, и предложение будет направлено Кабинету министров".

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Версия на азербайджанском языке Komissiya sədri: “Söyüdlüdə istismarın müvəqqəti dayandırılması təklif edilib, razılıq əldə olunub”

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