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Председатель Агентства: В этом году мониторинги проведены на 180 месторождениях полезных ископаемых

Председатель Агентства: В этом году мониторинги проведены на 180 месторождениях полезных ископаемых В Азербайджане в этом году проведены мониторинги на 180 месторождениях полезных ископаемых.
Экология
30 декабря 2022 г. 17:09
Председатель Агентства: В этом году мониторинги проведены на 180 месторождениях полезных ископаемых

В Азербайджане в этом году проведены мониторинги на 180 месторождениях полезных ископаемых.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства по использованию запасов минерального сырья Самир Идаятов сказал на брифинге по итогам года.

По его словам, за время деятельности Госагентства мониторинги были проведены примерно на 800 месторождениях: "В ходе проверок был выявлен ряд недостатков, сделаны обращения в правоохранительные органы с целью дачи правовой оценки. В результате возмещается ущерб, нанесенный недрам в связи с незаконным использованием месторождений полезных ископаемых. Также, начиная с 2022 года, организуются совместные мониторинги с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "Bu il 180-ə yaxın yataq sahəsinə baxış keçirilib"

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