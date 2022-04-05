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Глава Госагентства: В Баку нет необходимости в строительстве новых жилых зданий

Глава Госагентства: В Баку нет необходимости в строительстве новых жилых зданий "Предпринимателям выгодно строить на пустых территориях Баку многоэтажные здания. Однако они должны понимать, что обязательно следует учитывать численность населения, реальность имеющихся экологических параметров".
Экология
5 апреля 2022 г. 16:38
Глава Госагентства: В Баку нет необходимости в строительстве новых жилых зданий

"Предпринимателям выгодно строить на пустых территориях Баку многоэтажные здания. Однако они должны понимать, что обязательно следует учитывать численность населения, реальность имеющихся экологических параметров".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

Он отметил, что в Баку нет необходимости в строительстве новых жилых зданий.

"Потому что эти строения в итоге в определенной степени приводят к нарушению экологического процесса, ухудшению пейзажа. Сегодня в центральных частях внимание должно уделяться паркам. Если необходимо убрать какое-либо дерево, это будет регулироваться соответствующим решением Кабинета министров", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "Bakıda yeni yaşayış binalarının tikilməsinə ehtiyac yoxdur"

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