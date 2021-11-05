Председатель 73-й сессии ГА ООН: Мы должны сохранить планету

Председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса призвала уменьшить вредные выбросы в атмосферу для того, чтобы сохранить планету и остановить изменение климата.

Председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса призвала уменьшить вредные выбросы в атмосферу для того, чтобы сохранить планету и остановить изменение климата.

Как сообщает Report, об этом она заявила, выступая на панельном заседании "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальной потребности в энергии: как можно совместить и то, и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Она отметила также влияние нефтяной промышленности на экологию планеты, и подчеркнула необходимость богатых нефтью стран бороться с этой глобальной проблемой.

Однако, по ее словам, энергетика - не единственный сектор, который должен трансформироваться для сохранения экологии: "Мы должны сохранить планету".