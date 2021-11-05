О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель 73-й сессии ГА ООН: Мы должны сохранить планету

Председатель 73-й сессии ГА ООН: Мы должны сохранить планету Председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса призвала уменьшить вредные выбросы в атмосферу для того, чтобы сохранить планету и остановить изменение климата.
Экология
5 ноября 2021 г. 10:36

Председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса призвала уменьшить вредные выбросы в атмосферу для того, чтобы сохранить планету и остановить изменение климата.

Как сообщает Report, об этом она заявила, выступая на панельном заседании "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальной потребности в энергии: как можно совместить и то, и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Она отметила также влияние нефтяной промышленности на экологию планеты, и подчеркнула необходимость богатых нефтью стран бороться с этой глобальной проблемой.

Однако, по ее словам, энергетика - не единственный сектор, который должен трансформироваться для сохранения экологии: "Мы должны сохранить планету".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi