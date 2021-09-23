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Предложено заложить в Карабахе "Парк победы"

Предложено заложить в Карабахе "Парк победы" "Для устранения ущерба, нанесенного нашей экологии Арменией в период оккупации, в Карабахе должен быть заложен "Парк победы".
Экология
23 сентября 2021 г. 16:30
Предложено заложить в Карабахе Парк победы

"Для устранения ущерба, нанесенного нашей экологии Арменией в период оккупации, в Карабахе должен быть заложен "Парк победы".

Об этом Report заявил председатель Общественного объединения по изучению и ознакомлению с природными ресурсами и окружающей средой "Сайахлар" Эльсевер Джалилов.

Он отметил, что в период оккупации армяне совершали террор не только в отношении исторических, религиозных и культурных памятников, но и в отношении экологии Азербайджана: "Армяне устраивали военные полигоны на территории лесных массивов. В период оккупации армянские предприятия сливали сточные воды в наши реки, что негативно сказалось на флоре и фауне рек. Армяне совершили множество злодеяний в Карабахе. Они сжигали леса, вырубали деревья. Армянские вандалы пытались стереть с лица земли лесополосу в заповеднике Беситчай, лес Топхана и реликтовые деревья".

Э.Джалилов подчеркнул необходимость заложить "Парк победы" на освобожденных землях. "Мы планируем осуществить этот проект 8 ноября 2021 года - в День победы на землях, освобожденных доблестной Азербайджанской армией. Мы обратились с соответствующим письмом в Министерство экологии и природных ресурсов. В случае положительного ответа мы начнем посадку деревьев в различных районах Карабаха. Чтобы увековечить светлую память шехидов мы намерены разбить "Сад победы", посадив 100 000 дубовых деревьев, 200 яблонь, 100 орешников и 50 Ханских платанов. Поддержку проекту могут оказать любые государственные структуры и НПО. Уверен, что министерство посодействует нам в выборе подходящего места для реализации этого проекта на освобожденных территориях".

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Версия на английском языке Victory Garden proposed to be established in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda "Zəfər bağı"nın salınması təklif olunur

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