Предложено заложить в Карабахе "Парк победы"

"Для устранения ущерба, нанесенного нашей экологии Арменией в период оккупации, в Карабахе должен быть заложен "Парк победы".

"Для устранения ущерба, нанесенного нашей экологии Арменией в период оккупации, в Карабахе должен быть заложен "Парк победы".

Об этом Report заявил председатель Общественного объединения по изучению и ознакомлению с природными ресурсами и окружающей средой "Сайахлар" Эльсевер Джалилов.

Он отметил, что в период оккупации армяне совершали террор не только в отношении исторических, религиозных и культурных памятников, но и в отношении экологии Азербайджана: "Армяне устраивали военные полигоны на территории лесных массивов. В период оккупации армянские предприятия сливали сточные воды в наши реки, что негативно сказалось на флоре и фауне рек. Армяне совершили множество злодеяний в Карабахе. Они сжигали леса, вырубали деревья. Армянские вандалы пытались стереть с лица земли лесополосу в заповеднике Беситчай, лес Топхана и реликтовые деревья".

Э.Джалилов подчеркнул необходимость заложить "Парк победы" на освобожденных землях. "Мы планируем осуществить этот проект 8 ноября 2021 года - в День победы на землях, освобожденных доблестной Азербайджанской армией. Мы обратились с соответствующим письмом в Министерство экологии и природных ресурсов. В случае положительного ответа мы начнем посадку деревьев в различных районах Карабаха. Чтобы увековечить светлую память шехидов мы намерены разбить "Сад победы", посадив 100 000 дубовых деревьев, 200 яблонь, 100 орешников и 50 Ханских платанов. Поддержку проекту могут оказать любые государственные структуры и НПО. Уверен, что министерство посодействует нам в выборе подходящего места для реализации этого проекта на освобожденных территориях".