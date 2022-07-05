Предлагается создать Международный центр по изучению Каспия

В Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) предлагается создать Международный центр по изучению Каспийского моря.

В Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) предлагается создать Международный центр по изучению Каспийского моря.

Об этом Report заявил вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев.

Он отметил, что работа над этим уже ведется, достигнута договоренность с Академиями наук России и с Казахстана.

По словам И. Гулиева, сотрудничество в этом направлении продолжится.

"Чтобы изучить Каспий, работа должна идти между всеми пятью странами", добавил он.

Напомним, сегодня в Баку проходит международная конференция "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия", агентство Report оказывает информационную поддержку конференции.