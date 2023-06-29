Правозащитник: Я категорически против строительства армяно-американского металлургического комбината

"Я категорически против строительства армяно-американского металлургического комбината на границе между Арменией и Нахчыванской Автономной Республикой".

"Я категорически против строительства армяно-американского металлургического комбината на границе между Арменией и Нахчыванской Автономной Республикой".

Об этом Report заявил правозащитник, официальный волонтер Международной комиссии по правам человека (Швейцария) Мохмад Хусайн.

По его словам, строительство данного завода напрямую ведет к химическому загрязнению окружающей среды: "Мы, как представители 30 общественных организаций, эксперты в области общественного здравоохранения и экологические активисты из разных стран, включая мою страну Индию, подписали эту петицию, чтобы наши голоса были услышаны международным сообществом".

Правозащитник также подчеркнул, что петиция будет направлена в специализированные учреждения ООН, международные организации по охране окружающей среды и правам человека.

Отметим, что сегодня организации гражданского общества ряда стран распространили заявление, в котором выражен протест против пагубных последствий для человечества и планеты металлургического завода, который планируется построить в Араздаяне, и возможной экологической катастрофы.